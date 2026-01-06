Jalandhar : अवैध निर्माण पर प्रशासन का एक्शन, तस्कर के घर पर चला पीला पंजा

Main Menu

Edited By Urmila,Updated: 06 Jan, 2026 01:27 PM

बस्ती बावा खेल में राजन नगर में प्रशासन ने तस्कर नरिंदर कुमार उर्फ “बाबा” के अवैध बने घर पर आज कार्रवाई शुरू की।

जालंधर : बस्ती बावा खेल में राजन नगर में प्रशासन ने तस्कर नरिंदर कुमार उर्फ “बाबा” के अवैध बने घर पर आज कार्रवाई शुरू की। नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने नोटिस का जवाब न देने पर घर पर पीला पंजा चलाया। नगर निगम की ओर से आरोपी को पहले नोटिस दिया जा चुका था, लेकिन जवाब न मिलने के कारण आज पुलिस सुरक्षा में कार्रवाई की जा रही है।

एसीपी आतिश भाटिया और बस्ती बावा खेल के SHO टीम के साथ मौके पर मौजूद हैं। एसीपी ने बताया कि नगर निगम की टीम ने पत्र जारी किया था, जिसमें अनुरोध किया गया था कि कार्रवाई के दौरान किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

एसीपी ने बताया कि नरिंदर कुमार उर्फ बाबा पर तस्करी सहित विभिन्न मामलों में कुल 14 FIR दर्ज हैं। उसके घर पर किए जा रहे अवैध निर्माण के खिलाफ यह कार्रवाई सरकार की नशे के खिलाफ चल रही अभियान का हिस्सा है। इस कार्रवाई के जरिए प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अवैध निर्माण और तस्करी जैसी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

