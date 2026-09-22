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गुरदासपुर बॉर्डर पर SSP की अचानक चेकिंग, पुलिस नाकों पर मचा हड़कंप

Edited By Urmila,Updated: 22 Sep, 2026 12:41 PM

ssp conducts surprise check at gurdaspur border

बॉर्डर जिला गुरदासपुर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने और पुलिस द्वारा की जा रही नाकाबंदी की असलियत जानने के लिए एस.एस.पी. गुरदासपुर आदित्य ने बॉर्डर एरिया में लगाए गए अलग-अलग चेकपॉइंट्स की अचानक चेकिंग की।

दीनानगर (हरजिंदर सिंह गोराया) : बॉर्डर जिला गुरदासपुर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने और पुलिस द्वारा की जा रही नाकाबंदी की असलियत जानने के लिए एस.एस.पी. गुरदासपुर आदित्य ने बॉर्डर एरिया में लगाए गए अलग-अलग चेकपॉइंट्स की अचानक चेकिंग की। इस दौरान उन्होंने चेकपॉइंट्स पर तैनात पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी, गाड़ियों की चेकिंग और आने-जाने वाले लोगों पर रखी जा रही निगरानी का जायजा लिया।

gurdaspur police

एस.एस.पी. ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि बॉर्डर एरिया होने के कारण हर चेकपॉइंट पर पूरी निगरानी रखी जाए और संदिग्ध लोगों और गाड़ियों की अच्छी तरह से चेकिंग की जाए। उन्होंने कहा कि नाकाबंदी के दौरान कोई लापरवाही न बरती जाए और हर गाड़ी की नियमों के अनुसार चेकिंग की जाए। इस मौके पर एस.एस.पी. आदित्य ने चेकपॉइंट्स पर तैनात पुलिस कर्मचारियों से बातचीत की और उनकी समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि बॉर्डर एरिया में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना पुलिस की मेन तरजीह है और इसके लिए पुलिस की तरफ से लगातार पेट्रोलिंग, नाकाबंदी और चेकिंग की जा रही है।

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उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे रात में भी नाकों पर खास निगरानी रखें और किसी भी संदिग्ध एक्टिविटी के बारे में तुरंत अधिकारियों को बताएं। एस.एस.पी. की इस औचक चेकिंग से नाके पर तैनात पुलिस कर्मियों की सतर्कता भी बढ़ी हुई दिखी। पुलिस अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि बॉर्डर एरिया में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किसी भी लेवल पर कोई ढील नहीं दी जाएगी।

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