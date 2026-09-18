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20 सितंबर को गुरदासपुर में शराब के ठेके बंद करने की उठी मांग, जानें वजह

Edited By Kamini,Updated: 18 Sep, 2026 07:51 PM

demand raised to close liquor shops in gurdaspur

सीमावर्ती जिले गुरदासपुर के गांव गलहरी में स्थित चरण सोह गुरुद्वारा श्री टाहली साहिब में 20 सितंबर को बाबा श्री चंद जी का प्रकाशोत्सव बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ मनाया जा रहा है।

गुरदासपुर (हरजिंदर सिंह गोराया): सीमावर्ती जिले गुरदासपुर के गांव गलहरी में स्थित चरण सोह गुरुद्वारा श्री टाहली साहिब में 20 सितंबर को बाबा श्री चंद जी का प्रकाशोत्सव बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ मनाया जा रहा है। इस पवित्र दिन पर गुरुद्वारा साहिब में श्रद्धालुओं द्वारा विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है।

इस संबंध में बात करते हुए इलाके के निवासी मंगल सिंह, मंदीप सिंह, गुरविंदर सिंह, बलविंदर सिंह, हरमीत सिंह, गुरमीत सिंह आदि ने जिला प्रशासन से मांग की है कि 20 सितंबर को दीनानगर विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले इलाके में शराब की सभी दुकानें बंद रखने के आदेश जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि बाबा श्री चंद जी के प्रकाशोत्सव के अवसर पर गुरुद्वारा श्री टाहली साहिब में श्रद्धालुओं द्वारा पूरी रात श्रद्धा के साथ धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 

इस दौरान दूर-दराज के इलाकों से भी श्रद्धालु गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने पहुंचते हैं। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि धार्मिक समारोहों की पवित्रता और श्रद्धालुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए 20 सितंबर को संबंधित इलाके में शराब की दुकानें पूरी तरह बंद रखने के लिए जरूरी इंतजाम किए जाएं। इलाके के निवासियों ने उम्मीद जताई कि जिला प्रशासन श्रद्धालुओं की इस मांग पर विचार करते हुए उचित कार्रवाई करेगा, ताकि जयंती के धार्मिक समारोह शांति और श्रद्धा के माहौल में हो सकें।

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