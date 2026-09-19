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Jalandhar: घर में घुसे लुटेरे, महिला को बंधक बना 22 तोले सोना लूटा, कैमरे में कैद घटना

Edited By Vatika,Updated: 19 Sep, 2026 12:50 PM

robbery at jalandhar

जालंधर-पठानकोट रोड स्थित गांव राउवाली में देर रात लुटेरों ने एक घर को निशाना बनाया।

जालंधर(सोनू): जालंधर-पठानकोट रोड स्थित गांव राउवाली में देर रात लुटेरों ने एक घर को निशाना बनाया। इतना ही नहीं वहां मौजूद महिला को बंधक बनाकर करीब 5 लाख रुपए की नकदी और 22 तोले सोना लूटकर फरार हो गए। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है।

जानकारी के अनुसार उक्त वारदात से करीब एक घंटे पहले लुटेरों ने इलाके की एक अन्य कोठी में घुसने की कोशिश की थी। वहां रहने वाले प्रवासियों ने शोर मचा दिया, जिसके बाद लुटेरे मौके से भाग गए। इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। 

इसके कुछ देर बाद लुटेरों ने पास के दूसरे घर को निशाना बना लिया। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई हैं।  वहीं  सूचना मिलने के बाद थाना मौके पर पहुंची मकसूदा पुलिस लुटेरों की तालाश में जुट गई है। 

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