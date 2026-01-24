Gurdaspur: 77वें Republic Day समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल सम्पन्न, देखें तस्वीरें

26 जनवरी को देश के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गुरदासपुर के शहीद लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह स्टेडियम में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों के तहत आज फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की गई।

गुरदासपुर (हरमन) : 26 जनवरी को देश के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गुरदासपुर के शहीद लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह स्टेडियम में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों के तहत आज फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की गई। इस रिहर्सल का निरीक्षण गुरसिमरन सिंह ढिल्लों, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ज) गुरदासपुर द्वारा किया गया। इस अवसर पर सहायक कमिश्नर (जनरल) आदित्य गुप्ता, एस.पी. जुगराज सिंह भी उपस्थित थे। इसके अलावा अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (विकास) गुरप्रीत सिंह गिल भी मौजूद रहे।

फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया तथा उसके पश्चात परेड का निरीक्षण किया गया। इसके बाद पंजाब पुलिस की 2 टुकड़ियों, पंजाब महिला पुलिस, पंजाब होमगार्ड्स, एन.सी.सी. कैडेट्स, पंजाब पुलिस और भारतीय सेना की बैंड टीम ने मार्च पास्ट में भाग लिया। इस परेड की अगुवाई परेड कमांडर मनिंदरपाल सिंह, डी.एस.पी. द्वारा की गई। इसके उपरांत स्कूलों व कॉलेजों के विद्यार्थियों द्वारा देशभक्ति पर आधारित शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया।

अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर गुरसिमरन सिंह ढिल्लों ने बताया कि 26 जनवरी को जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर आदित्य उप्पल, डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे और उनके द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने की रस्म अदा की जाएगी। उन्होंने बताया कि 26 जनवरी को विभिन्न विभागों द्वारा विकास को दर्शाती आकर्षक झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी। इसके साथ ही गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान बी.एस.एफ. द्वारा एक विशेष बूथ लगाकर हथियारों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्य अतिथि द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों तथा विभिन्न सुरक्षा बलों में सेवा निभाते हुए शहीद हुए जवानों के परिवारों को विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा।

इस अवसर पर जरूरतमंदों को सिलाई मशीनें और ट्राई-साइकिलें भी वितरित की जाएंगी। उन्होंने आगे बताया कि गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाली शख्सियतों को भी सम्मानित किया जाएगा। अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर गुरसिमरन सिंह ढिल्लों ने कहा कि गणतंत्र दिवस को लेकर जिला प्रशासन की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और 26 जनवरी को शहीद लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह (अशोक चक्र) स्टेडियम, गुरदासपुर में पूरे उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने समस्त ज़िला वासियों से इस गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने की अपील की। इस अवसर पर तहसीलदार गुरप्रीत कंबोज, प्रोफेसर राज कुमार शर्मा, डॉ. प्रभजोत कौर कलसी (सहायक सिविल सर्जन), परमजीत कौर (ज़िला शिक्षा अधिकारी), परशोत्तम सिंह (ज़िला रोजगार अधिकारी), जसप्रीत सिंह (डिप्टी डायरेक्टर पशुपालन विभाग), परमिंदर सिंह सैनी (नोडल अधिकारी), हरमनजीत सिंह, मुकेश कुमार वर्मा (सहायक नोडल अधिकारी) सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

