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CM Mann के काफिले के बाहर Protest पर पुलिस का Action, रवनीत बिट्टू को लिया हिरासत में

Edited By Kamini,Updated: 19 Sep, 2026 06:33 PM

ravneet bittu detained after protest

पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू को आज पंजाब पुलिस ने उस समय हिरासत में ले लिया, जब उन्होंने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (PAU) के गेट के पास मुख्यमंत्री भगवंत मान के काफिले के गुजरने के दौरान विरोध प्रदर्शन किया।

लुधियाना (रिंकू) : पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू को आज पंजाब पुलिस ने उस समय हिरासत में ले लिया, जब उन्होंने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (PAU) के गेट के पास मुख्यमंत्री भगवंत मान के काफिले के गुजरने के दौरान विरोध प्रदर्शन किया। रवनीत बिट्टू ने मुख्यमंत्री के काफिले की ओर शराब की एक बोतल दिखाते हुए कहा कि वह यह बोतल मुख्यमंत्री को “वापस” कर रहे हैं और उनसे कहा कि वे अपनी शराब का आनंद लें और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से पंजाब “लूटने” दें।

यह घटना उस समय हुई जब मुख्यमंत्री भगवंत मान किसान मेले में शामिल होने के लिए PAU पहुंचे थे। बिट्टू ने कल बटाला के पास अपने काफिले पर कथित तौर पर फेंके गए अंडे और टमाटर भी वापस किए। वह भाजपा की नशा मुक्त पंजाब यात्रा में शामिल होने के लिए पठानकोट जा रहे थे। बिट्टू ने आरोप लगाया था कि उनके काफिले पर हमला किया गया और उनके काफिले में शामिल वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया।

विरोध प्रदर्शन के बाद बिट्टू ने कहा:

“कल मेरे काफिले पर अंडे और टमाटर फेंके गए थे। आज मैंने वही अंडे और टमाटर वापस किए हैं। अगर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा नेताओं, उनकी रैलियों और यात्राओं में विरोध प्रदर्शन करेंगे, तो भाजपा कार्यकर्ता भी पंजाब सरकार और उसके नेताओं के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे।” भाजपा पंजाब से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी और आवश्यकता पड़ने पर मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों और कार्यालयों के बाहर शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करेगी।

बिट्टू ने कहा कि, “पंजाब सरकार के लिए यह स्पष्ट संदेश है-पुलिस कार्रवाई के जरिए राजनीतिक विरोध की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। भाजपा कार्यकर्ता हर लोकतांत्रिक विरोध का लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देंगे और पंजाब की जनता के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे।” इसके बाद पंजाब पुलिस ने भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू को हिरासत में ले लिया।

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