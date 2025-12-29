Jalandhar में रैकेटन 2.0’ बैडमिंटन टूर्नामेंट का सफल आयोजन

Edited By Urmila,Updated: 29 Dec, 2025 01:43 PM
न्यू जवाहर नगर में एनजेएन अर्ली राइज़र्स टीम – टंकी पार्क द्वारा 27 एवं 28 दिसंबर 2025 को ‘रैकेटन 2.0’ नामक बैडमिंटन टूर्नामेंट का भव्य आयोजन किया गया।
जालंधर : न्यू जवाहर नगर में एनजेएन अर्ली राइज़र्स टीम – टंकी पार्क द्वारा 27 एवं 28 दिसंबर 2025 को ‘रैकेटन 2.0’ नामक बैडमिंटन टूर्नामेंट का भव्य आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता दो दिनों तक चली, जिसमें सिंगल्स एवं डबल्स वर्ग के मैच दोनों ही दिनों में आयोजित किए गए।
टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ियों एवं दर्शकों की सुविधा के लिए रिफ्रेशमेंट स्टॉल की भी व्यवस्था की गई थी। इस अवसर पर क्षेत्र की पार्षद जसलीन सेठी विशेष रूप से उपस्थित रहीं। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और खेल भावना को बढ़ावा दिया। इस प्रतियोगिता में न्यू जवाहर नगर के पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया, जिससे यह आयोजन सामुदायिक एकता और खेल भावना का सशक्त उदाहरण बना। टूर्नामेंट को सभी उपस्थित लोगों द्वारा सराहा गया।
प्रतियोगिता के विजेता रहे
नित्या, विवान गुप्ता, विवान कोमार, अखिल कपूर, वानिका जैन, सुमेधा अग्रवाल, अनु गुप्ता, प्रिया अग्रवाल, कृषिव, सुमीत सहगल, जयंत एवं प्रथम अग्रवाल। विजेताओं को पुरस्कार डेकाथलॉन द्वारा प्रायोजित किए गए। इसके अतिरिक्त विभिन्न ट्रॉफियाँ एवं उपहार प्रदान किए गए। संपूर्ण आयोजन को क्षेत्रवासियों से भरपूर प्रशंसा मिली और यह टूर्नामेंट एक बड़ी सफलता के रूप में संपन्न हुआ।
