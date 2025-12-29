Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Jalandhar में रैकेटन 2.0’ बैडमिंटन टूर्नामेंट का सफल आयोजन

Jalandhar में रैकेटन 2.0’ बैडमिंटन टूर्नामेंट का सफल आयोजन

Edited By Urmila,Updated: 29 Dec, 2025 01:43 PM

rakuten 2 0 badminton tournament 2025

न्यू जवाहर नगर में एनजेएन अर्ली राइज़र्स टीम – टंकी पार्क द्वारा 27 एवं 28 दिसंबर 2025 को ‘रैकेटन 2.0’ नामक बैडमिंटन टूर्नामेंट का भव्य आयोजन किया गया।

जालंधर : न्यू जवाहर नगर में एनजेएन अर्ली राइज़र्स टीम – टंकी पार्क द्वारा 27 एवं 28 दिसंबर 2025 को ‘रैकेटन 2.0’ नामक बैडमिंटन टूर्नामेंट का भव्य आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता दो दिनों तक चली, जिसमें सिंगल्स एवं डबल्स वर्ग के मैच दोनों ही दिनों में आयोजित किए गए।

टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ियों एवं दर्शकों की सुविधा के लिए रिफ्रेशमेंट स्टॉल की भी व्यवस्था की गई थी। इस अवसर पर क्षेत्र की पार्षद जसलीन सेठी विशेष रूप से उपस्थित रहीं। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और खेल भावना को बढ़ावा दिया। इस प्रतियोगिता में न्यू जवाहर नगर के पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया, जिससे यह आयोजन सामुदायिक एकता और खेल भावना का सशक्त उदाहरण बना। टूर्नामेंट को सभी उपस्थित लोगों द्वारा सराहा गया।

badmintorn tournament 2025

प्रतियोगिता के विजेता रहे  

नित्या, विवान गुप्ता, विवान कोमार, अखिल कपूर, वानिका जैन, सुमेधा अग्रवाल, अनु गुप्ता, प्रिया अग्रवाल, कृषिव, सुमीत सहगल, जयंत एवं प्रथम अग्रवाल। विजेताओं को पुरस्कार डेकाथलॉन द्वारा प्रायोजित किए गए। इसके अतिरिक्त विभिन्न ट्रॉफियाँ एवं उपहार प्रदान किए गए। संपूर्ण आयोजन को क्षेत्रवासियों से भरपूर प्रशंसा मिली और यह टूर्नामेंट एक बड़ी सफलता के रूप में संपन्न हुआ।

और ये भी पढ़े

जांच के अनुसार, 3 जुलाई को हरमनप्रीत सिंह ने पुलिस को शिकायत दी कि उसका फर्जी अकाउंट बनाया गया है, जिसमें उसकी फोटो और टिप्पणियां पोस्ट की जा रही थीं। हरमनप्रीत इस समय बलात्कार के मामले में लुधियाना सेंट्रल जेल में बंद है। साइबर सेल ने मोबाइल नंबर की मदद से अकाउंट चलाने वाले व्यक्ति का पता लगाया। महिला ने स्वीकार किया कि उसने आरोपी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए अकाउंट बनाया था और बाद में सभी पोस्ट हटा दीं। जांच और कानूनी राय के बाद, पुलिस ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66C के तहत मामला दर्ज किया और महिला को कानूनी प्रक्रिया में शामिल किया गया है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!