पंजाब विधानसभा स्पेशल सेशन की कार्यवाही शुरू, सदन में चार साहिबजादों को दी गई श्रद्धांजलि

पंजाब विधानसभा के स्पेशल सेशन की कार्यवाही शुरू हो गई है।

चंडीगढ़: पंजाब विधानसभा के स्पेशल सेशन की कार्यवाही शुरू हो गई है। सबसे पहले सदन में चार साहिबजादों को श्रद्धांजलि दी गई। स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने सदन में चार साहिबजादों की लासानी शहादत को याद किया। पंजाब विधानसभा में चार साहिबजादों की लासानी शहादत को याद करते हुए आम आदमी पार्टी के MLA मनविंदर सिंह ग्यासपुरा ने कहा कि चार साहिबजादों ने हमारे सिर पर दस्तारें सजाए रखने के लिए अपने खून का कतरा-करता बहा दिया। उन्होंने कहा कि हमें इस बात का गर्व है कि सी.एम. मान द्वारा साहिबजादों का इतिहास लोकसभा में सुनाया गया। उन्होंने कहा कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की।

इसके साथ ही सदन में दिवंगत आत्माओं पंजाब के पूर्व गवर्नर शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मंत्री जगतार सिंह मुल्तानी, पूर्व राज्य मंत्री तारा सिंह लाडल और पूर्व MLA तरलोचन सिंह को श्रद्धांजलि दी जाएगी। सदन में बोलते हुए MLA डॉ. नछत्तर पाल सिंह ने कहा कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने देश में खालसा पंथ की स्थापना की, जिससे बहुत बड़े जरनैल पैदा हुए। विधायक ने कहा कि गुरु साहिब ने धर्म की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया और चार साहिबजादों की शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का नाम बदलने के फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार द्नारा आज पंजाब विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया गया है। केंद्र सरकार ने इस योजना का नाम बदलकर 'विकास भारत-रोजगार और रोजी-रोटी मिशन (ग्रामीण) (वी.बी. ग्राम-जी)' कर दिया है, जिसका विरोध हो रहा है। स्पेशल सेशन के दौरान MGNREGA एक्ट में किए गए बदलावों को रद्द करने की मांग की जाएगी। केंद्र सरकार के खिलाफ एक प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा, हालांकि सदन में कोई प्रश्नकाल या शून्यकाल नहीं होगा।

