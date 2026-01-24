Main Menu

बारिश में पावरकॉम का ‘बिजली सिस्टम ठुस्स’: दर्जनों इलाकों में रहा ब्लैकआऊट

Edited By Kalash,Updated: 24 Jan, 2026 10:57 AM

पावरकॉम व सरकार द्वारा बिजली सिस्टम सुधारने के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है।

जालंधर (पुनीत): पावरकॉम व सरकार द्वारा बिजली सिस्टम सुधारने के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। गत रात से शुरू हुई बारिश के बीच पावरकॉम का बिजली सिस्टम ठुस्स हो गया। वहीं, सुबह से बत्ती गुल होने के चलते बिजली खराबी की 6500 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई। इसके चलते दर्जनों इलाकों में ब्लैकआऊट होने के चलते पावरकॉम के स्टॉफ को फाल्ट ढूंढने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, वहीं दूसरी तरफ कई इलाकों में 12 घंटे से अधिक समय तक बिजली गुल रहने के कारण उपभोक्ताओं भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

जानकारों ने कहा कि वीरवार देर रात के बाद शुक्रवार रात 9 बजे तक बिजली खराबी की 6500 से अधिक शिकायतें मिल चुकी थी। वहीं, विभिन्न इलाकों में बत्ती गुल होने के चलते ब्लैकआऊट की स्थिति बनी हुई थी। विभागीय टीमें भले ही काम पर थी, लेकिन फाल्ट ठीक न होने के चलते विभिन्न इलाकों में लोगों का हाल-बेहाल होता नजर आया। ट्रांसफार्मर में खराबी, तारें टूटना सहित अन्य फाल्ट के चलते कई इलाकों में 5-6 घंटों तक बिजली गुल रही। अधिकारियों ने बताया कि शिकायत कम होती है लेकिन फोन अधिक आ जाते है।

बारिश के बीच शिकायतें आना स्वाभाविक है क्योंकि जब भी तेज हवाएं चलती है तो बिजली खराबी की समस्या विकराल रूप धारण कर जाती है। जब भी अधिक फाल्ट पड़ते है तो विभाग के लिए परेशानी बढ़ जाती है क्योंकि विभाग के पास फील्ड में काम करने वाले स्टाफ की बेहद शाटेज है। इस समय विभाग द्वारा फाल्ट ठीक करने के लिए सी.एच.बी. (कंपलेंट हैंडलिंग बाइक) को ठेका दिया गया है क्योंकि विभाग के पास पक्के कर्मचारी बेहद कम है। नाम न छापने की सूरत में एक अधिकारी ने बताया की सी.एच.बी. से भी जरूरत पूरी नहीं हो पा रही, विभाग को बड़े स्तर पर पक्की भर्ती करनी चाहिए ताकि फाल्ट आने पर तुरंत प्रभाव से उसका समाधान किया जा सके।

दफ्तरों में लटके हैं ताले, 1912 की लाइनें व्यस्त 

वहीं, लोगों का कहना था कि पावर निगम का शिकायत केन्द्र नंबर 1912 अधिकतर व्यस्त रहता है जिसके चलते वह नजदीक वाले शिकायत केन्द्र जाते है, लेकिन वहां पर भी ताला लटका होता है जिसके चलते वह अपनी शिकायत दर्ज करवाने में भी असमर्थ रहते हैं। इसी तरह से आज शीतला मंदिर के पास शिकायत केन्द्र में पहुंचे लोगों को निराश वापस लौटना पड़ा क्योंकि वहां पर ताला लगा था। इसी तरह से कई दफ्तरों के बाहर अपनी शिकायत दर्ज करवाने गए एक उपभोक्ता का कहना था कि पावर निगम को अपने सिस्टम में सुधार करना चाहिए ताकि लोग की दिक्कत न उठानी पड़े। उन्होंने कहा कि विभाग का सिस्टम अस्त-व्यस्त है जोकि उपभोक्ताओं के लिए रोजाना परेशानी बनता है।

