Jalandhar के 15 इलाकों में रेड, नशे के खिलाफ पुलिस का बड़ा Action

Edited By Vatika,Updated: 17 Jan, 2026 03:14 PM

jalandhar police in action

जालंधर में आज पुलिस ने नशे के खिलाफ व्यापक कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया।

जालंधर (सोनू): जालंधर में आज पुलिस ने नशे के खिलाफ व्यापक कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। इस अभियान के तहत शहर के 15 संदिग्ध इलाकों में एक साथ चेकिंग की गई। कार्रवाई की निगरानी स्वयं स्पेशल डीजीपी गुरप्रीत देओ ने की। मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए स्पेशल डीजीपी गुरप्रीत देओ ने बताया कि यह अभियान ड्रग तस्करों और नशे के नेटवर्क को तोड़ने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। पुलिस टीमों द्वारा संदिग्ध इलाकों में घर-घर तलाशी ली जा रही है और नशा तस्करी में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।

उन्होंने बताया कि पकड़े गए तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 27 के तहत कार्रवाई कर उन्हें जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है। साथ ही आरोपियों को धारा 64-ए के तहत एक अवसर दिया जाता है, जिसमें वे नशा छोड़ने की इच्छा जाहिर कर आवेदन कर सकते हैं। स्पेशल डीजीपी ने आगे बताया कि कम मात्रा में नशा रखने वालों को नशा मुक्ति केंद्रों में भर्ती कराया जाता है और उपचार के बाद उन्हें छोड़ा जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की मंशा नशा करने वालों को सुधार की राह पर लाने और तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की है।

इस ऑपरेशन में 14 थानों के एसएचओ, डीसीपी समेत बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी अलग-अलग इलाकों में तैनात रहे। वहीं, वेस्ट हलके में भी विशेष तौर पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, सरकार के निर्देशों के तहत लसूड़ी मोहल्ला सहित कई संवेदनशील इलाकों में घरों की तलाशी ली गई। पुलिस ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई हर सप्ताह संदिग्ध इलाकों में की जाती है, ताकि शहर को नशा मुक्त बनाया जा सके। आज पूरे जालंधर में नशे के खिलाफ एक साथ कार्रवाई कर पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि नशा तस्करों के खिलाफ किसी भी तरह की ढील नहीं बरती जाएगी।

