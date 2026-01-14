Jalandhar: घर में घुसकर बुजुर्ग महिला से लूट, इलाके में दहशत का मौहाल

शहर के लाजपत नगर इलाके में एक बुज़ुर्ग महिला को निशाना बनाकर लूट की वारदात सामने आई है।

जालंधर (पंकज/कुंदन): शहर के पॉश इलाके लाजपत नगर इलाके में एक बुज़ुर्ग महिला को निशाना बनाकर लूट की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि 3 अज्ञात युवक घर में घुस आए और महिला के हाथों में पहने सोने के कड़े तथा कानों की बालियां उतारकर मौके से फरार हो गए। घटना के समय बुज़ुर्ग महिला घर में अकेली थीं। परिवार वालों के अनुसार, ऊपर के कमरों में कुछ युवतियां किराए पर रहती हैं, जबकि महिला की बेटी उस वक्त घर से बाहर गई हुई थी। आरोपियों ने घर में महिला को अकेला पाकर वारदात को अंजाम दिया।

इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।

