Jalandhar : एक बारिश ने खोल दी नगर निगम की पोल, सिस्टम हुआ पूरी तरह से फेल

जालंधर (पंकज, कुंदन) : जालंधर में सुबह से ही बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। जालंधर शहर की नगर निगम जो जालंधर को स्मार्ट सिटी बनाने के बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन आज हुई बारिश ने इसकी पोल खोल कर रख दी। इसका उदाहरण आज बूटा मंडी के पास मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की मोटरसाइकिल जोकि पानी से भरे 6-7 फुट गड्ढे में गिर गई। गनीमत रही कि मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को कोई भी चोट नहीं आई। जालंधर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का सपना दिखाने वाली नगर निगम को चाहिए कि सड़कों पर पड़े इन गड्ढों को तुरंत भरा जाए ताकि किसी की बहुमूल्य जान न जा सके।