जालंधर के कई इलाकों में बिजली रहेगी गुल, जानें कितना लंबा लगेगा  Power Cut

जालंधर (पुनीत): 66 के.वी. फोकल प्वाइंट-1 से चलते ओवरलोड फीडर 11 के.वी. बाबा मोहन दास के साथ नए फीडर की उसारी के मद्देनजर 11 जनवरी को सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक बिजली बंद रहेगी।

इसके चलते बैंक कालोनी, वीनस वैली, बाबा मोहन दास कालोनी, अमृत विहार, न्यू अमृत विहार, बसंत कुंज, त्रिलोक एवैन्यू, गुरु अमरदास कालोनी, नार्थ फ्लावर कालोनी, गुरबंता सिंह, बाबा ईश्वर दास कालोनी सहित आसपास के इलाके प्रभावित होंगे।

