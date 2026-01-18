Main Menu

  • महानगर में ड्रग तस्करों पर शिकंजा, पुलिस ने 15 संदिग्ध इलाकों में घर-घर की चेकिंग

Edited By Urmila,Updated: 18 Jan, 2026 10:05 AM

महानगर में  पुलिस द्वारा कॉसो ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस दौरान शहर के संदिग्ध 15 एरिया में चैकिंग की जा रही है।

जालंधर (जसप्रीत) : महानगर में  पुलिस द्वारा कॉसो ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस दौरान शहर के संदिग्ध 15 एरिया में चैकिंग की जा रही है। दरअसल, यह मुहिम नशे के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत की जा रही है। मौके पर पहुंची स्पेशल डीजीपी गुरप्रीत देओ ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि ड्रग सम्गलर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान संदिग्ध इलाकों में घरों की जांच की जा रही है। वहीं काबू किए जाने वाले तस्करों के खिलाफ एक्ट 27 नबंर धारा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जिले मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है।

इस दौरान काबू किए जाने वाले तस्करों को एक मौका दिया जाता है कि वह 64 ए की अर्जी दायर कर सकते है और उन्हें नशा छोड़ने को लेकर बात की जाती है। इस दौरान छोटी मात्रा में नशा पकड़ने वाले लोगों को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाया जाता है और उसे नशा मुक्त होने के बाद छोड़ दिया जाता है। स्पेशल डीजीपी ने बताया कि 15 जगहों पर चैकिंग की जा रही है।

इस दौरान 14 पुलिस स्टेशन के एसएचओ और डीसीपी सहित अन्य अधिकारी इलाकों में जांच कर रहे है। वहीं वेस्ट हलके में भी कॉसो ऑपरेशन चलाया गया। जहां पुलिस अधिकारी ने कहा कि सरकार की ओर से जारी हिदायतों के अनुसार आज लसूड़ी मोहल्ले में घरों की जांच की जा रही है। इस दौरान संदिग्ध इलाकों की जांच की है। अधिकारी ने कहा कि प्रत्येक सप्ताह के बाद यह संदिग्ध इलाकों में कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि शहर भर में संदिग्ध इलाकों में जांच की।

