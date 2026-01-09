Power Cut : Jalandhar में आज कई इलाकों में बिजली रहेगी गुल

9 जनवरी को 66 के.वी. अर्बन एस्टेट सब-स्टेशन से चलते अर्बन एस्टेट फेस-2, गार्डन कालोनी, केशव नगर, जालंधर हाइट 1-2, माडल टाऊन, बी.एम.एस.एल. नगर, चीमा नगर।

जालंधर (पुनीत): 9 जनवरी को 66 के.वी. अर्बन एस्टेट सब-स्टेशन से चलते अर्बन एस्टेट फेस-2, गार्डन कालोनी, केशव नगर, जालंधर हाइट 1-2, माडल टाऊन, बी.एम.एस.एल. नगर, चीमा नगर, पी.पी.आर मॉल का इलाका, क्यूरो मॉल, रॉयल रैजीडैंसी, रमनीक नगर, मोता सिंह नगर, गुरमीत नगर, इको होम्ज, गोल मार्कीट, जनता कोल स्टोर का इलाका, वरियाम नगर, जोहल मार्कीट, 66 फुटी रोड, मिठापुर का एरिया व आसपास के इलाके सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक प्रभावित होंगे।

