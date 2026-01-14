जालंधर के बस्तियात इलाके में गुंडागर्दी, पतंग विवाद ने लिया खौफनाक रूप, जांच कर रही पुलिस

शहर के वेस्ट एरिया, बस्ती गुजा के बिंदा चौक में मंगलवार को गुंडागर्दी का नंगा नाच देखने को मिला। जानकारी के अनुसार, घटना का आरंभ बच्चों द्वारा पतंग उड़ाने को लेकर हुए विवाद से हुआ।

जालंधर (कुंदर, पंकज): शहर के वेस्ट एरिया, बस्ती गुजा के बिंदा चौक में मंगलवार को गुंडागर्दी का नंगा नाच देखने को मिला। जानकारी के अनुसार, घटना का आरंभ बच्चों द्वारा पतंग उड़ाने को लेकर हुए विवाद से हुआ।

घर के लोगों ने बताया कि उनके बच्चे घर की छत पर पतंग उड़ाते थे। इसी दौरान पास के मोहल्ले के कुछ युवकों से बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि दूसरे पक्ष के करीब 10-12 युवकों ने घर पर हमला कर दिया। हमले में घर में रखा सामान और मोटरसाइकिल भी तोड़ दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। स्थानीय पुलिस ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।

