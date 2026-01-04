Jalandhar : आज बिजली रहेगी बंद, इलाका निवासी दें ध्यान!

4 जनवरी को 66 के.वी. लेदर काम्पलैक्स सब-स्टेशन से चलते 11 के.वी. गुप्ता, दोआबा, मल्टीकास्ट व 66 के.वी. सर्जिकल से चलते बिजली बंद रहेगी।

जालंधर (पुनीत): 4 जनवरी को 66 के.वी. लेदर काम्पलैक्स सब-स्टेशन से चलते 11 के.वी. गुप्ता, दोआबा, मल्टीकास्ट व 66 के.वी. सर्जिकल से चलते 11 के.वी. फ्रैंड्स फीडर की सप्लाई सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी। इसके चलते वरियाणा इंडस्ट्री काम्पलैक्स, सर्जिकल काम्पलैक्स व आसपास के इलाके प्रभावित होंगे।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here