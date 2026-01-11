जालंधर के रिहायशी इलाके में सरेआम हेरोइन पी रहा युवक काबू, सप्लायर की तलाश जारी

मकसूदां फ्लाईओवर के नीचे हेरोइन का नशा कर रहे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

जालंधर (वरुण): मकसूदां फ्लाईओवर के नीचे हेरोइन का नशा कर रहे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी से नशा करने का सामान और हेरोइन बरामद हुई है।

ए.एस.आई. साहिब सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि मकसूदां फ्लाईओवर के नीचे कुछ युवक नशा करते हैं। ऐसे में उन्होंने ट्रैप लगा रखा कि एक युवक वहां आकर हेरोइन पीने लगा। पुलिस ने उसे तुरंत काबू कर लिया। आरोपी ने खुद का नाम सुनील उर्फ सोनू पुत्र सुरिंदर कुमार निवासी खांबड़ा बताया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि वह किस व्यक्ति से हेरोइन खरीद कर लाया था।

