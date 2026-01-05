Jalandhar के ये इलाके होंगे प्रभावित,सुबह 10 से शाम 4 बजे तक लगेगा Power Cut

Edited By Urmila,Updated: 05 Jan, 2026 09:44 AM
जालंधर (पुनीत): 5 जनवरी को मकसूदां बिजली घर से चलते 11 के.वी. संगत सिंह नगर, गोपाल नगर, टैगोर अस्पताल फीडरों की बिजली सप्लाई सुबह 10 से शाम 4 बजे तक बंद रहेगी।
एस.डी.ओ. प्रदीप सैनी ने बताया कि रत्न नगर, शहीद बाबू लाभ सिंह नगर, अमन नगर, न्यू अमन नगर, टैगोर अस्पताल का एरिया, संगत सिंह नगर, बंदा बहादुर नगर, गुलाब देवी रोड, आर्या नगर, जैन कालोनी, कबीर नगर, विंडसर पार्क, रोज पार्क व आसपास के इलाके प्रभावित होंगे।
