Jalandhar : आज कई इलाकों में बिजली रहेगी गुल

आदमपुर (रणदीप): 220 के.वी. अलावलपुर सब स्टेशन से चलने वाली 66 केवी लाइन के नए टावर के निर्माण के कारण आदमपुर शहर, साथ लगते सभी मोहल्लों, उदेसियां, चूहड़वाली, अर्जनवाल, सतोवाली, चोमो, राम नगर, कडियाना, पंडोरी, डीगरियां, कठार, राजोवाल, मंडेर, कुपुर, खुर्दपुर गांवों की बिजली सप्लाई रविवार 18 जनवरी को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेगी। यह जानकारी पावरकॉम ऑफिस सब यूनिट आदमपुर के एस.डी.ओ. राज कुमार ने दी।

