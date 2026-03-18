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Rain Alert: पंजाब में बिगड़ा मौसम! 7 जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी

Edited By Vatika,Updated: 18 Mar, 2026 12:00 PM

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पंजाब-चंडीगढ़ में मौसम को लेकर नया अलर्ट जारी किया गया है।

पंजाब डेस्कः पंजाब-चंडीगढ़ में मौसम को लेकर नया अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज पठानकोट, होशियारपुर, रोपड़, गुरदासपुर, अमृतसर, नवांशहर और मोहाली में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जबकि चंडीगढ़ में मौसम साफ रहने के आसार हैं। वहीं अगले 3 घंटों के लिए मोहाली, चंडीगढ़ और पंचकूला में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग के मुताबिक 19 मार्च से अगले तीन दिन मौसम ज्यादा खराब रहेगा। इस दौरान कई जगहों पर बारिश के साथ तेज हवाएं और ओलावृष्टि हो सकती है। राज्य के अधिकतर शहरों में तापमान 25 से 30 डिग्री के बीच पहुंच गया है। श्री आनंदपुर साहिब में सबसे अधिक 30.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया।

मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरिंदर पाल के अनुसार, अगले 2 दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ेगा, लेकिन इसके बाद 3 दिनों में 5 से 7 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना है। गौरतलब है कि दो दिन पहले हुई बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण ठंड बढ़ गई थी, लेकिन सोमवार को मौसम साफ रहने से दिन के तापमान में 4.7 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो अब सामान्य के करीब पहुंच गया है।

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