Jalandhar के बस्तियात इलाके में चोरी और झगड़े आम, अब एक और घटना ने बढ़ाई चिंता

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 04 Jan, 2026 11:19 PM

theft in the basti area of jalandhar

जालंधर के बस्तियात इलाके में चोरी और लड़ाई झगड़ों की वारदात आम बात हो चुकी है।

जालंधर (पंकज-कुंदन) :  जालंधर के बस्तियात इलाके में चोरी और लड़ाई झगड़ों की वारदात आम बात हो चुकी है। कल मेन बाजार बस्ती दानिशमंदा  में प्रेम नाम के व्यक्ति का मोटरसाइकिल चोरी हो गया। जिस व्यक्ति का मोटरसाइकिल चोरी हुआ, उसने बताया कि उसने अपना मोटरसाइकिल घर के बाहर खड़ा किया था जोकि कोई अज्ञात व्यक्ति आकर उसका मोटर साइकिल चोरी करके ले गया। मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरा में भी मोटरसाइकिल चोरी करने वाले की वीडियो सामने आई है। मोटरसाइकिल चोरी की सूचना उसने थाना नंबर 5 को भी दी है। 

