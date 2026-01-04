Jalandhar के बस्तियात इलाके में चोरी और झगड़े आम, अब एक और घटना ने बढ़ाई चिंता

जालंधर के बस्तियात इलाके में चोरी और लड़ाई झगड़ों की वारदात आम बात हो चुकी है।

जालंधर (पंकज-कुंदन) : जालंधर के बस्तियात इलाके में चोरी और लड़ाई झगड़ों की वारदात आम बात हो चुकी है। कल मेन बाजार बस्ती दानिशमंदा में प्रेम नाम के व्यक्ति का मोटरसाइकिल चोरी हो गया। जिस व्यक्ति का मोटरसाइकिल चोरी हुआ, उसने बताया कि उसने अपना मोटरसाइकिल घर के बाहर खड़ा किया था जोकि कोई अज्ञात व्यक्ति आकर उसका मोटर साइकिल चोरी करके ले गया। मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरा में भी मोटरसाइकिल चोरी करने वाले की वीडियो सामने आई है। मोटरसाइकिल चोरी की सूचना उसने थाना नंबर 5 को भी दी है।