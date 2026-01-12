Jalandhar के एक क्वार्टर में पुलिस की Raid, भारी मात्रा में चाइना डोर बरामद

क्वार्टर से कई चाइना डोर के गट्टू जब्त किए गए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अपनी जांच शुरू कर दी है।

जालंधर (पंकज/कुंदन): जालंधर की हर गली और मोहल्ले में चाइना डोर की बिक्री हो रही है। ताजा मामला न्यू राज नगर बस्ती बावा खेल से सामने आया है, जहा प्रवासी क्वार्टर से कई चाइना डोर के गट्टू जब्त किए गए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अपनी जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि उन्हें अभी तक यह पता नहीं चला है कि जब्त किए गए सामान का मालिक कौन है, फिलहाल चाइना डोर की कीमत की जांच कर रहे हैं।

इस घटना के बारे में एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि क्वार्टर में बड़ी मात्रा में चाइना डोर पड़ी है। जब वे घर पर रेड करने गए तो ताला लाग हुआ था। पुलिस ने बताया कि उन्हें अभी तक यह पता नहीं चला है कि क्वार्टर का मालिक कौन है। पुलिस ने इस मामले में देर रात केस दर्ज कर लिया है। हालांकि पुलिस ने यह नहीं बताया कि किसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है, लेकिन उन्होंने बंद क्वार्टर खोलने के लिए कोर्ट से परमिशन ली है। जांच अधिकारी ने बताया कि वे अभी तक घर में दाखिल नहीं हुए हैं। हालांकि, घर के अंदर मिली बोरियां फटी हुई हैं और उनमें बड़ी मात्रा में चाइना डोर के गुट्‌टू मिला है।

पुलिस ने बताया कि दोनों कमरों को खोला जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि पुलिस चाइना डोर पर शिकंजा कसने के बड़े-बड़े दावे कर रही है, लेकिन इन सबके बावजूद घर के दो कमरों से बैग में बड़ी मात्रा में चाइना डोर मिलना पुलिस की कारगुजारी पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। जब इस मामले में पुलिस अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने साफ कहा कि यह इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। जबकि इस जानलेवा डोर की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है। कई पक्षी भी हादसों का शिकार हो चुके हैं, लेकिन पुलिस अधिकारी इसे बड़ा मुद्दा नहीं मानते। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस अधिकारी इस मामले को लेकर क्या एक्शन लेते हैं।

