  कैंट इलाके में नियमों में बदलाव की तैयारी, लोगों को होगा खूब फायदा

Edited By Kalash,Updated: 18 Jan, 2026 04:27 PM

cantonment area change in building regulations

कैंट इलाके में मकान और इमारतों के नक्शे पास कराने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नियमों में बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

जालंधर डेस्क : कैंट इलाके में मकान और इमारतों के नक्शे पास कराने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नियमों में बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया गया है। नए बिल्डिंग प्लान के तहत ओपन एरिया (खुला स्थान) की अनिवार्यता को कम करने और निर्माण की ऊंचाई बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है।

प्रस्ताव के अनुसार अब भवन निर्माण में ओपन एरिया की सीमा को 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने की योजना है। इससे लोगों को अपनी जमीन पर ज्यादा निर्माण करने की सुविधा मिल सकेगी। साथ ही मकानों की अधिकतम ऊंचाई 13.5 मीटर तक करने का भी प्रस्ताव रखा गया है।

कैंट बोर्ड से जुड़े अधिकारियों का मानना है कि इन बदलावों से छोटे प्लॉट मालिकों को खासा फायदा होगा। पहले जहां जमीन का बड़ा हिस्सा खाली छोड़ना जरूरी होता था, वहीं अब कम जगह छोड़कर अतिरिक्त कमरे, किचन या अन्य सुविधाएं विकसित की जा सकेंगी। इससे संपत्ति का बाजार मूल्य भी बढ़ने की संभावना है।

बताया जा रहा है कि नए नियम लागू होने से पुराने मकानों के पुनर्निर्माण और अपग्रेडेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। लोग आधुनिक जरूरतों के अनुसार ज्यादा ऊंची और सुविधाजनक इमारतें बना सकेंगे। कैंट बोर्ड की बैठक में इन प्रस्तावों पर चर्चा हो चुकी है और सुझावों को मंजूरी के लिए रक्षा मंत्रालय को भेजने की तैयारी है। मंत्रालय से स्वीकृति मिलने के बाद इन नियमों को लागू किया जाएगा।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

