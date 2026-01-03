शहर के कई इलाकों में बिजली रहेगी बंद, सुबह 10 से शाम 4 बजे तक लगेगा Power Cut

पावरकाम मंडल करतारपुर के एस.डी.ओ. डिवीजन नंबर एक के मुताबिक 11 के.वी. सिटी फीडर के करतारपुर फीडर की जरूरी मुरम्मत के कारण बिजली बं द रहेगी।

करतारपुर (साहनी): पावरकाम मंडल करतारपुर के एस.डी.ओ. डिवीजन नंबर एक के मुताबिक 11 के.वी. सिटी फीडर के करतारपुर फीडर की जरूरी मुरम्मत के कारण इन लाइनों से चलने वाले जी टी रोड, मोहल्ला बलजोत नगर, बारादरी बाजार, गंगसर बाजार, किशनगढ़ रोड, बानिया मोहल्ला, आदर्श नगर, कतनी गेट, सरपंच कॉलोनी, बोहड वाला मोहल्ला, किला कोठी साइड की बिजली सप्लाई 3 जनवरी को सुबह 10 से शाम 4 बजे तक बंद रहेगी।

नूरपुरबेदी (भंडारी): पंजाब राज्य पावरकॉम लिमिटेड उप-कार्यालय तख्तगढ़ के अतिरिक्त सहायक अभियंता कुलविंदर सिंह ने बताया कि बिजली लाइनों की आवश्यक मुरम्मत किए जाने तथा पेड़ों की कटाई को लेकर प्राप्त किए परमिट के तहत 3 जनवरी को 11 के.वी. गांव झांडियां के फीडर के अंतर्गत आने वाले धमाणा, ग्रेवाल, नौधेमाजरा, नीली राजगिरी, गोलूमाजरा, जटवाहड़, झांडियां कलां, झांडियां खुर्द, टिब्बा नंगल, बालेवाल और ब्राह्मणमाजरा आदि गांवों की बिजली आपूर्ति सुबह 10 से शाम 4 बजे तक बंद रखी जाएगी। चलते कार्य के कारण बिजली बंद रहने का समय कम या अधिक भी हो सकता है। जिस लिए उपभोक्ता बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था करके रखें।

टांडा उड़मुड़ (मोमी): पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन के तहत चलने वाली 66 के.वी. मियानी सब-डिवीजन लाइन की जरूरी मुरम्मत के कारण 3 जनवरी को मियानी 66 के.वी. से चलने वाले सभी 11 के.वी. फीडर बंद रहेंगे। इस संबंध में सहायक कार्यकारी इंजीनियर अभिषेक कुमार ने बताया कि जरूरी मुरम्मत के कारण 11 के.वी. फीडर से चलने वाले अलग-अलग गांवों की बिजली सप्लाई सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहेगी।

तरनतारन (आहलूवालिया): 132 के.वी.ए.. तरनतारन से 11 के.वी. सिटी 1 सिटी 4 और 6 तरनतारन की बिजली सप्लाई शनिवार, सुबह 10 से शाम 5 बजे तक जरूरी मुरम्मत के कारण बंद रहेगी। इंजी. नरिंदर सिंह सब डिविजनल ऑफिसर शहरी तरनतारन, इंजी. गुरभेज सिंह ढिल्लों जे.ई. ने बताया कि इन इलाकों से चलने वाले इलाके जैसे काजीकोट रोड, चंद्र कॉलोनी, सरहाली रोड राइट साइड, गली जमाराय वाली, मोहल्ला भाग शाह, तहसील बाजार, नूरदी रोड, पार्क एवेन्यू, गुरु अर्जन देव कॉलोनी, सरदार एन्क्लेव, गुरबख्श कॉलोनी, छोटा काजीकोट, पड्डा कॉलोनी, कोहाड़ अहाता, ग्रीन सिटी, होली सिटी, मोहल्ला जसवंत सिंह, नूरदी रोड, पलासौर रोड, श्री गुरु अर्जन देव कॉलोनी, जय दीप कॉलोनी, दीप एवेन्यू, फतेह चक, गुरु तेग बहादुर नगर, श्री गुरु तेग बहादुर नगर फेज 2 और न्यू दीप एवेन्यू तरनतारन आदि बंद रहेंगे।

श्री मुक्तसर साहिब (तनेजा, खुराना): इंजीनियर बलजीत सिंह उप मंडल अफसर स/ड बरीवाला, सिटी स/ड श्री मुक्तसर साहिब ने बताया कि 3 जनवरी को 132 के.वी. सब-स्टेशन श्री मुक्तसर साहिब पर सुबह 8 बजे से 12 बजे तक शटडाऊन रहेगा। इस शटडाऊन के दौरान 66 के.वी. स/स भुट्टीवाला, 66 के.वी. स/स मलोट रोड से चलने वाले 11 के.वी. बस स्टैंड, 11 के.वी. मलोट रोड, 11 के.वी. अबोहर रोड, 11 के.वी. बल्लमगढ़, 11 के.वी. तरनतारन साहिब, 11 के.वी. मुक्ते मीनार, 11 के.वी. सिविल अस्पताल, 11 के.वी. डिस्पोजल की बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी। इसके अतिरिक्त 132 के.वी. स/स श्री मुक्तसर साहिब से चलने वाले 11 के.वी. टाऊन, 11 के.वी. दरबार साहिब, 11 के.वी. रेलवे रोड, 11 के.वी. पार्क डिस्पोजल, 11 के.वी. बठिंडा रोड, 11 के.वी. गोनियाना रोड, 11 के.वी. गुरदेव विहार, 11 के.वी. न्यू कोटकपूरा रोड और डी.के.एस. इनक्लेव फीडरों की बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here