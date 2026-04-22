Powercut : लो जी, कर लो तैयारी!  शहर के दर्जनों इलाकों में बिजली रहेगी गुल

शहर में जैसे गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे बिजली कटों में भी बढ़ौतरी होती जा रही है। इसी कड़ी के तहत कल यानी 23 अप्रैल को भी शहर के कई सारे इलाकों में बिजली कट लगने की सूचना है।

जालंधर : शहर में जैसे गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे बिजली कटों में भी बढ़ौतरी होती जा रही है। इसी के तहत कल यानी 23 अप्रैल को भी शहर के कई सारे इलाकों में बिजली कट लगने की सूचना है।

बताया जा रहा है कि 23 को कई इलाकों में बिजली सप्लाई बाधित रहेगी, जिनमें दीप नगर, महंगा सिंह कॉलोनी, गुरु तेग बहादुर एरिया, PAP क्वार्टर, अमन गार्डन, कमल पार्क (न्यू गोविंद नगर), गिल कॉलोनी, प्रकाश एन्क्लेव, आर्मी एन्क्लेव, सिल्वर रेजिडेंसी, रेड रोज कॉलोनी, दादर मोहल्ला, 23 मोहल्ला, टावर एन्क्लेव फेज-3, मलको गेट, आबादी धर्मपुरा, एल्डेको ग्रीन, खुरला किंगरा, रामेश्वर कॉलोनी, गुरु रविदास मार्केट, आबादपुरा, नारी निकेतन, खालसा स्कूल मार्केट और जंडू सिंघा मार्केट के इलाके शामिल हैं।

इन क्षेत्रों के निवासियों को सलाह दी जाती है कि वे पहले से तैयारी कर लें।