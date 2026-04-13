पंजाब के वाहन चालकों के साथ जुड़ी अहम खबर, जालंधर सहित बड़े शहरों में...

पंजाब में इलेक्ट्रिक वाहनों (ई-वाहन) की बिक्री तेजी से बढ़ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में पिछले एक साल में ई-गाड़ियों की बिक्री में 48 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

चंडीगढ़: पंजाब में इलेक्ट्रिक वाहनों (ई-वाहन) की बिक्री तेजी से बढ़ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में पिछले एक साल में ई-गाड़ियों की बिक्री में 48 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साल 2025 में रिकॉर्ड 35,631 ई-वाहनो की बिक्री हुई, जबकि साल 2024 में यह आंकड़ा 24,008 था।

दोपहिया व चारपहिया वाहनों का बढ़ता ट्रेंड

लोगों में, खासकर टू-व्हीलर ई-वाहनों के प्रति बहुत ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। साल 2024 में 19,858 दोपहिया वाहनों के मुकाबले यह संख्या 2025 में बढ़कर 27,264 हो गई है। इसी तरह, फोर-व्हीलर की बिक्री भी लगभग दोगुनी हो गई है, जो 2024 में 4,150 से बढ़कर 2025 में 8,367 हो गई है। दोपहिया वाहनों की बिक्री के मामले में पंजाब अपने पड़ोसी राज्यों हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है।

गाड़ी पॉलिसी में बढ़ोतरी

राज्य सरकार ने ई-गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी पॉलिसी को 20 फरवरी, 2027 तक बढ़ा दिया है। इस पॉलिसी के तहत, मैन्युफैक्चरर्स को आकर्षित करने के लिए 50 करोड़ रुपये का इंसेंटिव देने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा, थ्री-व्हीलर और ई-साइकिल के लिए भी अलग से इंसेंटिव दिए जा रहे हैं।

भविष्य की योजनाएं

प्रदूषण कम करने के मकसद से सरकार अब जालंधर, लुधियाना, अमृतसर और पटियाला जैसे बड़े शहरों में ई-बसें शुरू करने जा रही है। पॉलिसी में चार्जिंग स्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भी खास प्रावधान किए गए हैं। गौरतलब है कि पिछले तीन महीनों में ही 7,000 से ज़्यादा ई-गाड़ियां बिक चुकी हैं, जो इस सेक्टर में आने वाले बड़े बदलावों का संकेत है।

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