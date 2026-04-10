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पंजाब में 15 अप्रैल के बाद फिर बदल सकता है मौसम का मिजाज, विभाग ने दी अहम जानकारी

Edited By Urmila,Updated: 10 Apr, 2026 10:57 AM

weather conditions may change in punjab after april 15

पंजाब में पिछले कुछ दिनों से हो रही ओलावृष्टि और बारिश के बाद मौसम ने फिर करवट ली है। आपको बता दें कि मौसम फिर बदल गया है और अब गर्मी दस्तक देने वाली है।

जालंधर : पंजाब में पिछले कुछ दिनों से हो रही ओलावृष्टि और बारिश के बाद मौसम ने फिर करवट ली है। आपको बता दें कि मौसम फिर बदल गया है और अब गर्मी दस्तक देने वाली है। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश ने जहां फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है, वहीं अब धूप निकलने के बाद किसानों को थोड़ी राहत महसूस हुई है। फिलहाल सुबह और शाम को थोड़ी ठंड अभी भी महसूस हो रही है।

भारतीय मौसम विभाग ने आज से 15 तारीख तक मौसम को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की है। डिपार्टमेंट के मुताबिक, अभी बारिश और ठंड का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। इस दौरान धूप निकलने के साथ धीरे-धीरे तापमान बढ़ेगा और गर्मी का असर दिखेगा। जबकि कल के मुकाबले मैक्सिमम टेम्परेचर में करीब 2.8 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है, यह नॉर्मल से 4.8 डिग्री कम है। 

15 अप्रैल के बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा

इस बीच, मौसम एक्सपर्ट्स के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर इलाके में अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है, जिससे पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। इस बीच, 15 अप्रैल के बाद एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी हिमालयी इलाकों को प्रभावित कर सकता है, जिससे मौसम में एक और बदलाव आ सकता है और इसका सीधा असर पंजाब में पड़ेगा और वहां फिर से ठंड बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही हल्की बारिश भी हो सकती है।

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