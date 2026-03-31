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  • जालंधर के रिहायशी इलाके में मिनटों में हो गई बड़ी वारदात, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

जालंधर के रिहायशी इलाके में मिनटों में हो गई बड़ी वारदात, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

Edited By Kalash,Updated: 31 Mar, 2026 11:55 AM

jalandhar incident

जालंधर में चोरी और लूटपाट की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं।

जालंधर: जालंधर में चोरी और लूटपाट की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसा ही एक मामला बाबू जगजीवन राम चौक से सामने आया। यहां एक प्रवासी मजदूर की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। बताया जा रहा है कि इस वारदात से एक दिन पहले ही पीड़ित दीपू ने मोटरसाइकिल की आखिरी किस्त चुकाई थी।   

दीपू के अनुसार वह गुरु हरगोबिंद एन्क्लेव के पास मोटरसाइकिल खड़ी कर सब्जी लेने गया था। इस दौरान सिर्फ 5-10 मिनट में ही आरोपियों ने इस वारदात तो अंजाम दे दिया। पीड़ित ने बताया कि वह पिछले तीन सालों से इस बाइक की किस्तें भर रहा था और अब जाकर यह पूरी तरह उसकी हुई थी। इस संबंध में दीपू ने पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस का कहना है कि इलाके के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और जल्द ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा। 

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