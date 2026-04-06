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  • 8 अप्रैल के लिए बड़ा ऐलान! पंजाब का यह मशहूर हाईवे रहेगा...

8 अप्रैल के लिए बड़ा ऐलान! पंजाब का यह मशहूर हाईवे रहेगा...

Edited By Urmila,Updated: 06 Apr, 2026 01:47 PM

jalandhar amritsar national highway to remain closed on april 8

करतारपुर के गांव पत्तड़ कलां में सिख धर्म के धार्मिक निशान की बेअदबी के मामले में इंसाफ की मांग को लेकर अलग-अलग धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने अपना संघर्ष तेज कर दिया है।

करतारपुर (साहनी) : करतारपुर के गांव पत्तड़ कलां में सिख धर्म के धार्मिक निशान की बेअदबी के मामले में इंसाफ की मांग को लेकर अलग-अलग धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने अपना संघर्ष तेज कर दिया है। रविवार को हुई एक संयुक्त मीटिंग में फैसला लिया गया कि अगर प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो 8 अप्रैल को करतारपुर में अमृतसर-जालंधर हाईवे जाम कर दिया जाएगा। इस मौके पर जब ग्रामीण मजदूर यूनियन पंजाब (यूथ विंग) के नेता गुरप्रीत सिंह चीदा ने हाईवे जाम करने का प्रस्ताव प्रदर्शनकारियों के सामने रखा तो सभी ने हाथ उठाकर इस पर सहमति जताई।

jalandhar amritsar highway

मीटिंग में कश्मीर सिंह घुग्गशोर, अंबेडकर सेना पंजाब के बलविंदर बुग्गा, पंजाब खेत मजदूर सभा के वीर कुमार, वाल्मीकि मजहबी सिख मोर्चा के महिंदर सिंह हमीरा, आदिवासी गुरु ज्ञान नाथ संघर्ष दल के जस्सी और डॉ. अंबेडकर संघर्ष मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट डॉ. हरजिंदर मट्टू समेत कई नेता मौजूद थे। इसके अलावा निहंग सिंह संगठनों से बाबा रविपाल सिंह (श्री आनंदपुर साहिब वाले), बाबा हीरा सिंह और दूसरी जानी-मानी हस्तियां भी शामिल हुईं।

नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने 'थकाने और थका देने' की पॉलिसी अपनाई है और मूक दर्शक बना हुआ है। उन्होंने कहा कि 2 अप्रैल से सैकड़ों पुरुष और महिलाएं दिन-रात पुलिस स्टेशन के सामने लिंक रोड पर बैठे हैं, लेकिन आज चौथे दिन भी प्रशासन ने पर असर नहीं हुआ। अधिकारियों की ओर से पुलिस स्टेशन के मेन गेट पर ताला लगाना और उसे आम लोगों के लिए बंद करना प्रशासन का गलत रवैया दिखाता है। इस मौके पर सरबजीत सिंह, मंगा सिंह, विक्की पत्तड़ और सनी सिंह ने भी संबोधन करते कड़े संघर्ष की चेतावनी दी।

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