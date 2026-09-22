शहर के मशहूर स्टॉल पर 5 लाख की लॉटरी ले उड़े चोर, जांच में जुटी पुलिस

Edited By Urmila,Updated: 22 Sep, 2026 02:30 PM
फिरोजपुर कैंट के पायलट चौक पर में कुक्कू लॉटरी स्टॉल चलाने वाले चरणजीत सिंह के स्टॉल से बैग चोरी होने का मामला सामने आया है।
फिरोजपुर (सन्नी चोपड़ा) : फिरोजपुर कैंट के पायलट चौक पर में कुक्कू लॉटरी स्टॉल चलाने वाले चरणजीत सिंह के स्टॉल से बैग चोरी होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बैग में करीब 5 लाख रुपए की लॉटरी थी। घटना सुबह करीब 8 बजे की है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की।
चरणजीत सिंह ने बताया कि वह पिछले करीब 50 साल से लॉटरी स्टॉल चला रहे हैं। रोजाना की तरह वह सुबह अपने अड्डे पर पहुंचे थे। उन्होंने अपना बैग काउंटर के नीचे रखा और स्टॉल पर लाइट लगाने के लिए पीछे की तरफ चले गए। करीब 5 मिनट बाद जब वह वापस लौटे तो काउंटर के नीचे रखा बैग गायब था।
उन्होंने बताया कि बैग में करीब 5 लाख रुपए की लॉटरी थी। स्टॉल पर 1 हजार रुपए तक की लॉटरी उपलब्ध थी। बैग गायब होने का पता चलते ही उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आसपास की जानकारी जुटाते हुए जांच शुरू की। लॉटरी स्टॉल से 5 लाख रुपए की लॉटरी वाला बैग चोरी होने की घटना सामने आने से मामला चर्चा में है।
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