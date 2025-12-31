Main Menu

मातम में बदली नए साल की खुशियां, पतंग उड़ा रहे बच्चे के साथ घटा दर्दनाक हादसा

31 Dec, 2025 05:40 PM

पतंग उड़ाते समय घर की छत्त से गिरने से 6 साल के बच्चे की मौत होने का अति दुखदायक समाचार प्राप्त हुआ है।

बटाला (साहिल): पतंग उड़ाते समय घर की छत्त से गिरने से 6 साल के बच्चे की मौत होने का अति दुखदायक समाचार प्राप्त हुआ है। इस संबंध में मृतक बच्चे अज्ञापाल पुत्र दलबीर सिंह निवासी बैंक कॉलोनी, बटाला के दादा जैमल सिंह ने बताया कि बच्चा घर की दूसरी मंजिल पर पतंग उड़ा रहा था कि इसी दौरान वह नीचे गिर गया और उसकी गर्दन में चोट आ गई। 

इसके बाद बच्चे को उपचार हेतु बटाला के एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया, लेकिन गंभीर हालत के कारण उसे अमृतसर रैफर कर दिया गया। यहां इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। उधर इस घटना से जहां इलाके में मातम छाया हुआ है, वहीं परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल था।

