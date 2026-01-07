जालंधर में बैटरी ऑटो की JCB से टक्कर, ऑटो चालक की हालत गंभीर
Edited By Kalash,Updated: 07 Jan, 2026 03:16 PM
बबरीक चौक इलाके में बैटरी ऑटो ओवरटेक करने के दौरान हादसा हो जाने की खबर सामने आई है।
जालंधर : गत देर शाम बबरीक चौक इलाके में बैटरी ऑटो ओवरटेक करने के दौरान हादसा हो जाने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि ओवरटेक करने की कोशिश के दौरान बैटरी ऑटो जेसीबी मशीन के टायर से टकरा गया। हादसा इतना भयानक था कि बैटरी ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया।
इस संबंध में जानकारी देते हुए जेसीबी चालक ने बताया कि बबरीक चौक के पास बैटरी ऑटो चालक ओवरटेक ने करने की कोशिश की। इस दौरान ऑटो जेसीबी के टायर से टकरा कर पलट गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल चालक को अस्पताल में भर्ती करवाया और मामले की जांच शुरू की। वहीं हादसे के दौरान मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि जेसीबी चालक तेज रफ्तार से जा रहा था। पुलिस द्वारा इस संबंध में जांच की जा रही है।
