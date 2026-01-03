जालंधर पुलिस ने Student को भारी मात्रा में नशे सहित किया गिरफ्तार, हुए खुलासे

नशे के कारोबार पर शिकंजा कसते हुए जालंधर पुलिस ने एक युवक को भारी मात्रा में चरस के साथ काबू किया है।

जालंधर: नशे के कारोबार पर शिकंजा कसते हुए जालंधर पुलिस ने एक युवक को भारी मात्रा में चरस के साथ काबू किया है। थाना नई बारादरी की टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के पास से करीब 15 किलो 200 ग्राम चरस बरामद की है।

पुलिस के अनुसार पकड़े गए युवक की पहचान 25 वर्षीय मोहम्मद तनवीर, निवासी गांव बरियाही बस्ती, जिला सहरसा (बिहार) के रूप में हुई है। आरोपी को अदालत में पेश कर दो दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

जानकारी के मुताबिक एसएचओ रविंदर कुमार पुलिस पार्टी के साथ रेलवे कॉलोनी के नजदीक चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान बशीरपुरा की तरफ से आ रहा एक युवक पुलिस को देख कर घबरा गया और सफेद रंग की बोरी फेंककर भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे पकड़ लिया। जब बोरी की तलाशी ली गई तो उसमें से भारी मात्रा में चरस बरामद हुई।

प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह एमए का छात्र है। उसने यह भी स्वीकार किया कि पहले वह पंजाब से शराब की तस्करी कर बिहार में सप्लाई करता था। जांच के दौरान उसके संबंध नेपाल से संचालित चरस तस्करी नेटवर्क से जुड़े होने की बात सामने आई है।

आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह नेपाल से सूटकेस में करीब 15 किलो चरस लेकर आया था और संभावित ग्राहक को दिखाने के लिए 200 ग्राम चरस अलग से रखी गई थी। नेपाल से उत्तर प्रदेश पहुंचने के बाद उसने चरस को बोरी में रखा और जालंधर पहुंचा, जहां उसे ग्राहक की लोकेशन मिलनी थी। आरोपी का कहना है कि वह पहली बार चरस की खेप लेकर आया था। फिलहाल पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी से नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और सप्लाई चेन को लेकर पूछताछ कर रही है।

