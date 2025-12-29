Jalandhar: नगर निगम दफ्तर में हंगामा, लिफ्ट में फंसी हैंडीकैप महिला और हार्ट मरीज

नगर निगम दफ्तर में उस समय हड़कंप मच गया, जब लिफ्ट में एक

जालंधर(सोनू): नगर निगम दफ्तर में उस समय हड़कंप मच गया, जब लिफ्ट में एक हैंडीकैप महिला और नगर निगम का एक कर्मचारी, जो हार्ट का मरीज बताया जा रहा है, फंस गए। दोनों किसी काम के सिलसिले में चौथी मंजिल पर जा रहे थे, तभी लिफ्ट अचानक बंद हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों करीब 15 से 20 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे।

घटना के बाद निगम कर्मियों में भारी रोष देखने को मिला। गुस्साए कर्मचारियों ने एक्सईएन (XEN) सहित दो अधिकारियों के कमरों को ताला जड़ दिया। कर्मचारियों का आरोप है कि नगर निगम दफ्तर की लिफ्टें पिछले 3 से 4 महीनों से खराब पड़ी हैं, बावजूद इसके कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि लिफ्ट की खराब स्थिति को लेकर एक्सईएन सुखविंद को दफ्तर से बाहर निकाला जा रहा है और उनके कमरे को ताला लगाया जा रहा है। इससे पहले एससी धवन के कमरे को भी ताला जड़ा गया था। कर्मचारियों का कहना है कि वे कई बार लिफ्ट की मरम्मत को लेकर अधिकारियों से अपील कर चुके हैं, लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि आए दिन लोग लिफ्ट में फंस जाते हैं और आज की घटना ने प्रशासन की लापरवाही को उजागर कर दिया है।