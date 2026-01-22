Indian Army की पंजाबियों से अपील! फौज में कम हो रही सिखों की गिनती को लेकर...

दरअसल, भारतीय सेना ने सिख सैनिकों की घटती संख्या पर चिंता जताई है और पंजाब के युवाओं से आगे आकर सिख रे

पंजाब डेस्क: भारतीय सेना ने पंजाब के युवाओं से बड़ी अपील करते हुए उन्हें सिख रेजिमेंट में शामिल होने का आह्वान किया है।

दरअसल, भारतीय सेना ने सिख सैनिकों की घटती संख्या पर चिंता जताई है और पंजाब के युवाओं से आगे आकर सिख रेजीमेंट का हिस्सा बनने की अपील की है। अपने आधिकारिक बयान में सेना ने सिख रेजिमेंट को भारतीय सेना की सबसे प्रतिष्ठित और विशिष्ट रेजिमेंटों में से एक बताते हुए कहा कि पंजाबी युवा अपनी गौरवशाली परंपराओं को आगे बढ़ाएं। वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने पंजाब से कम होती भर्ती को लेकर चिंता व्यक्त की है।

भारतीय सेना ने इस बात पर जोर दिया कि रेजिमेंट की मार्शल परंपरा की जड़ें छठे सिख गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी से जुड़ी हैं, जिन्हें दसवें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने और अधिक मजबूत किया था। बयान में कहा गया है कि साहस, अनुशासन और बलिदान के सिद्धांत सिख सैनिकों की पीढ़ियों को लगातार प्रेरित करते रहे हैं। सिख रेजिमेंट के कई सैनिक आगे बढ़कर जूनियर कमीशंड अधिकारी (जेसीओ) और कमीशंड अधिकारी के पदों तक पहुंचे हैं।



