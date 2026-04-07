Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • विदेश से लौटे पति की ह'त्या, पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर उतारा मौ'त के घाट

विदेश से लौटे पति की ह'त्या, पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर उतारा मौ'त के घाट

Edited By Urmila,Updated: 07 Apr, 2026 05:50 PM

husband who returned from abroad was murdered

बटाला के पास गांव ममन के रहने वाले कुलदीप विदेश से लौटा था। उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने विदेश से लौटे पति की हत्या करवा दी।

बटाला (गुरप्रीत चावला) : बटाला के पास गांव ममन के रहने वाले कुलदीप विदेश से लौटा था। उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने विदेश से लौटे पति की हत्या करवा दी। बटाला पुलिस ने इस हत्या का मामला 24 घंटे के अंदर सुलझा लिया है। बातचीत के दौरान DSP राजेश कक्कड़ ने बताया कि इस लड़की के प्रेमी और उसके दो अन्य साथियों ने कुलदीप की हत्या कर इसे दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की, जब किला लाल सिंह की पुलिस को इसकी जानकारी मिली और उन्होंने जांच की तो पता चला कि यह महिला किसी के साथ रिलेशनशिप में थी।

उन्होंने अवैध संबंध के चलते यह हत्या की। बटाला पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है। कुलदीप की पत्नी, उसके प्रेमी और उसके दो अन्य साथियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। दूसरी ओर, मृतक की पत्नी ने भी माना कि उससे गलती हुई और अवैध संबंध के कारण उसने यह हत्या करवाई। दूसरी ओर, हत्या करने वाले व्यक्ति ने भी माना है कि उसका इस महिला के साथ अवैध संबंध था, जिसके कारण यह हत्या की।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!