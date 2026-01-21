Main Menu

  • नशे की दलदल में डूबा पंजाब, अब एंबुलेंसों से भी बरामद होने लगी हेरोइन

Edited By Urmila,Updated: 21 Jan, 2026 01:43 PM

heroin is being recovered from ambulances

श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर थाने की पुलिस ने एक एंबुलेंस से हेरोइन बरामद होने पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है।

बटाला (साहिल, योगी) : श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर थाने की पुलिस ने एक एंबुलेंस से हेरोइन बरामद होने पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बारे में जानकारी देते हुए ASI सुखदेव सिंह ने बताया कि पुलिस पार्टी के साथ पेट्रोलिंग के दौरान गांव काहलांवाली के पुल सुआ पर एक एंबुलेंस नंबर PB11CV7110 संदिग्ध हालत में खड़ी देखी गई। इसकी चेकिंग करने पर एंबुलेंस की पिछली सीट पर तीन युवक बेंच पर कंप्यूटर रखकर कोई नशीला पदार्थ तौलते दिखे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया और उनसे उनके नाम और पते पूछे, तो युवकों ने अपने नाम गुरविंदर सिंह निवासी काहलांवाली, कुलदीप सिंह निवासी अब्दाल और रोबिन मसीह निवासी गांव खासा, थाना डेरा बाबा नानक बताए। 

ASI सुखदेव सिंह ने आगे बताया कि इसके बाद उक्त गाड़ी से गुरविंदर सिंह से 4 ग्राम और कुलदीप सिंह और रोबिन मसीह से 3-3 ग्राम हेरोइन बरामद की गई और उक्त तीनों को गिरफ्तार करके उक्त पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां इन तीनों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और उक्त एंबुलेंस को कब्जे में ले लिया गया है।

