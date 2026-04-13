Gurdaspur: महिला के बाहर जाते ही घर में घुसा चोर, 30 मिनट में घटना को अंजाम देकर फरार

जिले में बेखौफ चोर ने महज आधे घंटे में बड़ी घटना को अंजाम देकर फरार हो गया।

गुरदासपुर (हरजिंदर सिंह गोराया): जिले में बेखौफ चोर ने महज आधे घंटे में बड़ी घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार चोरों ने एक घर को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि महिला आधे घंटे के लिए घर बंद कर सब्जी लेने गई थी। जब वह वापस लौटी तो घर का दरवाजा खुला हुआ था और सामान बिखरा पड़ा था।

इस दौरान चोर ताला तोड़कर घर से 10,000 रुपये नकदी, LED और मिक्सर चोरी कर ले गए। इतना ही नहीं, चोर चूल्हे के पीतल के बर्नर भी ले गए। घर का मालिक सोडा वाटर बेचने का काम करता है और उसने ये पैसे अपने मालिक से एडवांस लेकर घर में रखे थे, ताकि एक युवक हिमांशु के इलाज में मदद कर सके, जिसका एक दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। वहीं गली में लगे CCTV कैमरे में एक संदिग्ध चोर की तस्वीर भी कैद हुई है, जो नशे की हालत में झूमते हुए घर में घुसता नजर आ रहा है।

यह घटना शहर के मुख्य इलाके हनुमान चौक के पास दर्जियां गली में हुई। घर के मालिक चरणदास के मुताबिक चोर ताला तोड़कर घर में घुसा था और संभव है कि वह ताला भी अपने साथ ले गया हो। जब उसकी पत्नी सब्जी लेकर लौटी तो उसने दरवाजा खुला पाया और अंदर जाकर देखा कि सारा सामान बिखरा हुआ था। चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है।

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