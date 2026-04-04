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स्कूल में चोरी की वारदात, महिला व पुरुष CCTV में कैद

Edited By Urmila,Updated: 04 Apr, 2026 05:43 PM

theft incident at school

गुरदासपुर के थाना दौरांगला के गांव मगरमुदीयां में बीती रात एक महिला और एक आदमी द्वारा स्कूल में चोरी करने की पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है।

दीनानगर (हरजिंदर सिंह गोराया): गुरदासपुर के थाना दौरांगला के गांव मगरमुदीयां में बीती रात एक महिला और एक आदमी द्वारा स्कूल में चोरी करने की पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। जानकारी के मुताबिक, एक महिला और एक आदमी ने रात करीब 12 बजे स्कूल के ताले तोड़कर दो भरे हुए गैस सिलेंडर, मिड-डे मील का सामान और बच्चों के खाने के बर्तन चुरा लिए।

school theft gurdaspur

इस बारे में स्कूल की हेड टीचर आसा रानी ने बताया कि चोरों ने पहले भी उनके स्कूल में चोरी की थी और फिर से रात करीब 12 बजे स्कूल को निशाना बनाया और उनकी सारी हरकतें स्कूल के अंदर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गईं। उन्होंने बताया कि इस बारे में दौरांगला पुलिस को सूचित कर दिया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरी घटना का जायजा लिया।

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