Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Punjab: बेखौफ चोरों का हमला! ताला तोड़कर सोना-नकदी लेकर फरार

Punjab: बेखौफ चोरों का हमला! ताला तोड़कर सोना-नकदी लेकर फरार

Edited By VANSH Sharma,Updated: 27 Mar, 2026 08:35 PM

punjab audacious thieves strike break locks flee with gold and cash

कलानौर पुलिस स्टेशन के अधीन आते गांव अलावलपुर में बीती रात चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है।

गुरदासपुर (हरजिंदर सिंह गोराया): कलानौर पुलिस स्टेशन के अधीन आते गांव अलावलपुर में बीती रात चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए करीब 20 तोले सोने के गहने और लगभग 4 लाख रुपये नकद चोरी कर लिए, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है।

PunjabKesari

जानकारी देते हुए रणजीत सिंह और उनके पारिवारिक सदस्यों ने बताया कि घटना का पता सुबह करीब 3 बजे चला। उनका छोटा बेटा जब उठकर बाहर आया तो उसने देखा कि स्टोर वाले कमरे का ताला टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो अलमारी खुली पड़ी थी और सारा सामान बिखरा हुआ था। जांच करने पर पता चला कि घर में रखे करीब 20 तोले सोने के गहने और 4 लाख रुपये नकद गायब हैं।

परिवार ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस स्टेशन कलानौर को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है और चोरों की तलाश की जा रही है।

और ये भी पढ़े

PunjabKesari

पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। वहीं, इस चोरी की घटना के बाद गांव के लोगों में डर का माहौल है और लोगों ने रात के समय पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!