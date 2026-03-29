पुलिस कार्रवाई के इंतजार में ESI डिस्पेंसरी, सब कुछ समेट ले गए चोर

गुरदासपुर के धारीवाल कस्बे में ई.एस.आई. डिस्पेंसरी के कर्मचारी और डॉक्टर लगातार हो रही चोरियों से परेशान हैं।

दीनानगर (हरजिंदर सिंह गोराया) : गुरदासपुर के धारीवाल कस्बे में ई.एस.आई. डिस्पेंसरी के कर्मचारी और डॉक्टर लगातार हो रही चोरियों से परेशान हैं। कुछ दिन पहले भी चोर यहां के दरवाजे तोड़कर अंदर घुसे थे और लोहे का कुछ सामान चुरा ले गए थे। पिछले साल भी इस डिस्पेंसरी में लगातार चोरियां हो रही थीं, लेकिन बीती रात तो हद ही हो गई जब चोरों ने दरवाजों के एल्युमीनियम के फ्रेम, बिजली के तार, पंखे, नल,दरवाजों के एल्युमीनियम, सिरिंज, दवाइयां वगैरह सब कुछ चुरा लिया। हालात ऐसे हो गए हैं कि बिजली के तार चोरी होने से डिस्पेंसरी के फ्रिज में रखी दवाइयां भी खराब हो रही हैं।

दूसरी तरफ, कर्मचारियों ने शक जताया है कि डिस्पेंसरी से फ्रिज भी चोरी हो सकते हैं, इसलिए यहां परमानेंट तौर पर सिक्योरिटी कर्मचारी तैनात किए जाने चाहिए। डॉक्टर ने चोरी की घटना के बारे में अपने बड़े हेल्थ अधिकारियों को पहले ही बता दिया है, ताकि पुलिस पर एक्शन लेने का प्रेशर बनाया जा सके। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले हुई चोरी और पिछले साल हुई चोरियों की जानकारी पुलिस को दिए जाने के बावजूद अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है, इसलिए कहा जा रहा है कि बीती रात हुई चोरी की जानकारी डिस्पेंसरी के हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपने बड़े अधिकारियों के जरिए पुलिस को दी थी।

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