रिश्तेदारों संग जा रहे परिवार को टिप्पर ने कुचला, महिलाओं समेत 5 घायल, 2 की हालत नाजुक

कल देर रात कस्बा नौशहरा मझा सिंह के अड्डे में एक टिप्पर ने खड़ी ऑल्टो कार को टक्कर मार दी, जिससे कार में सवार पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

अमृतसर से दीनानगर जा रहे परिवार पर टूटा कहर

बटाला (साहिल, योगी) : कल देर रात कस्बा नौशहरा मझा सिंह के अड्डे में एक टिप्पर ने खड़ी ऑल्टो कार को टक्कर मार दी, जिससे कार में सवार पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस संबंध में नौशेहरा मझा सिंह के पुलिस चौकी के इंचार्ज बलजीत सिंह ने बताया कि राजिंदर कुमार पुत्र जसपाल निवासी अमृतसर अपने रिश्तेदारों के साथ अपनी ऑल्टो कार में सवार होकर अमृतसर से दीनानगर जा रहा था, जब ये नौशेहरा मझा सिंह के बस स्टैंड पर रुके तो तभी तेज रफ्तार से आ रहे टिप्पर ने पीछे से उक्त खड़ी गाड़ी को टक्कर मार दी। दुर्घटना में कार में सवार 2 महिलाओं समेत 5 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 गंभीर रूप से घायल लोगों को अमृतसर के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है, जबकि टिप्पर चालक मौके से फरार हो गया।

चौकी प्रभारी बलजीत सिंह ने बताया कि घायलों के परिजनों के बयान के आधार पर टिप्पर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।