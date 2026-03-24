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पंजाब में चलती कार को लगी भीषण आग, कार में सवार थे 2 लोग

Edited By VANSH Sharma,Updated: 24 Mar, 2026 10:56 PM

car catches fire while moving in punjab two people were onboard

आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते पूरी कार जलकर राख हो गई।

बटाला (हरजिंदर सिंह गोराया): बटाला के डेरा रोड रेलवे ओवरब्रिज पर उस समय हड़कंप मच गया, जब एक चलती स्विफ्ट डिजायर कार में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते पूरी कार जलकर राख हो गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।

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कार मालिक ने बताया कि वह अपने एक साथी के साथ अपने गांव दरगाहाबाद जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में एक राहगीर ने आवाज देकर इशारा किया कि उनकी कार में आग लगी हुई है। यह सुनते ही दोनों तुरंत कार से बाहर निकल आए और कार में रखे पानी तथा आसपास से मिले पानी से आग बुझाने की कोशिश करने लगे।

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कुछ ही समय बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया। हालांकि तब तक कार पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। पुलिस और फायर ब्रिगेड अधिकारियों ने बताया कि जैसे ही उन्हें घटना की सूचना मिली, वे तुरंत मौके पर पहुंच गए और आग को काबू में कर लिया गया। इस घटना में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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