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आवारा कुत्ते ने 4 लोगों पर किया हमला! घरों से बाहर निकलने से डर रहे लोग, फैली दहशत

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 05 Apr, 2026 08:08 PM

stray dog attacks 4 people residents terrified to step out of their homes

गुरदासपुर में आवारा कुते के आतंक से लोग परेशान हैं। जानकारी के मुताबिक, इस कुत्ते ने गांव के कम से कम चार लोगों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद गांववासियों में डर और चिंता बढ़ गई है।

गुरदासपुर ( हरजिंदर गोराया) : गुरदासपुर में आवारा कुते के आतंक से लोग परेशान हैं। जानकारी के मुताबिक, इस कुत्ते ने गांव के कम से कम चार लोगों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद गांववासियों में डर और चिंता बढ़ गई है।

घटना के बाद से ही लोग अपने घरों से बाहर निकलने में हिचकिचा रहे हैं, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को लेकर परिवार ज्यादा सतर्क हो गए हैं। गांव के लोगों का कहना है कि कुत्ता बेहद आक्रामक हो चुका है और अचानक किसी पर भी हमला कर देता है, जिससे पूरे गांव में सहम का माहौल बना हुआ है।

घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं, ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इस खतरनाक कुत्ते को पकड़कर इलाके को सुरक्षित बनाया जाए।

स्थानीय लोगों ने प्रशासन और पशुपालन विभाग से अपील की है कि गांव में टीम भेजकर स्थिति को काबू में किया जाए, ताकि किसी और को नुकसान न पहुंचे। फिलहाल गांव पंडोरी में डर और तनाव का माहौल बना हुआ है और लोग प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं।

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