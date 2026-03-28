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Punjab: फल और सब्जियों के बढ़े दाम, लोगों की जेब पर बोझ

Edited By Kamini,Updated: 28 Mar, 2026 06:45 PM

punjab fruit and vegetable prices rise

फल और सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसका आम लोगों की जेब पर बड़ा असर पड़ रहा है।

मंडी अरनीवाला (सुखदीप): फल और सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसका आम लोगों की जेब पर बड़ा असर पड़ रहा है। आलू, टमाटर, प्याज और हरी सब्जियों जैसी रोजाना इस्तेमाल होने वाली सब्जियों के दाम बढ़ने से घर का बजट हिल गया है। इसी तरह फलों के दाम भी आसमान छू रहे हैं, कीवी फल का एक टुकड़ा 50 रुपये, अनार 20 रुपये और सेब 150 रुपये से ज़्यादा में बिक रहा है। जिससे मिडिल क्लास परिवारों के लिए इन्हें खरीदना मुश्किल हो गया है। व्यापारियों के मुताबिक, दाम बढ़ने का मुख्य कारण मौसमी बदलाव और सप्लाई की कमी है। हाल के दिनों में मौसम के उतार-चढ़ाव के कारण मंडी में आने वाली सब्जियों और फलों की मात्रा कम हो गई है। इसके साथ ही ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ने से भी दामों पर असर पड़ रहा है।

गृहिणियों का कहना है कि रोज़ाना किचन चलाना मुश्किल हो गया है। जहां पहले लोग आसानी से अलग-अलग तरह की सब्जियां खरीद लेते थे, वहीं अब उन्हें सोच-समझकर शॉपिंग करनी पड़ रही है। कई परिवारों ने तो खाना भी कम करना शुरू कर दिया है। इस स्थिति को देखते हुए लोगों ने सरकार से मांग की है कि कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सही कदम उठाए जाएं। एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि अगर सप्लाई चेन को मजबूत किया जाए और डायरेक्ट बिक्री को बढ़ावा दिया जाए, तो कीमतों को कंट्रोल किया जा सकता है। कहा जा सकता है कि फलों और सब्जियों की महंगाई ने आम लोगों की जिंदगी पर असर डाला है और लोग अब इस समस्या के समाधान का इंतजार कर रहे हैं।

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