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बॉर्डर एरिया के गांवों की बढ़ी मुश्किलें, 40-50 किमी का चक्कर लगाने को लोग मजबूर

Edited By Kamini,Updated: 01 Apr, 2026 11:45 AM

difficulties increase for villages in border areas

पंजाब सरकार आज पंजाब में नए पुल और सड़कें बनाने के कई दावे कर रही है।

बमियाल/तारागढ़ (हरजिंदर सिंह गोराया): पंजाब सरकार आज पंजाब में नए पुल और सड़कें बनाने के कई दावे कर रही है। लेकिन, पाकिस्तान बॉर्डर एरिया में भोआ विधानसभा हलके के मंड एरिया के मक्खनपुर, ताश, मजिही, बमियाल, अखवाड़ा, बाड़वां, शन्नी, कोहलियां आदि गांवों के लोगों को इन दिनों गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रावी नदी पर अस्थाई पुल न बनने से ट्रैफिक रुका हुआ है, सरकारी दावे सवालों के घेरे में हैं। लोगों को 40-50 km का चक्कर लगाकर सफर करने को मजबूर होना पड़ रहा है।
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कई साल पहले गांव के पास बहने रावी नदी पर ताश पत्तन पर पहली नांव चलती थी, जिसके जरिए लोग नदी पार करके गुरदासपुर और दीनानगर की तरफ जाते थे। बाद में, पूर्व MP स्वर्गीय विनोद खन्ना की कोशिशों से यहां एक अस्थाई पलटून पुल बनाया गया, जो हर साल सितंबर महीने में लगाया जाता था और जून महीने में हटा दिया जाता था ताकि बारिश के मौसम में इसे नुकसान से बचाया जा सके।

लेकिन पिछले साल आई भयानक बाढ़ के दौरान इस पुल के फ्रेम का कुछ हिस्सा नदी में बह गया था। इस वजह से पुल अधूरा रह गया और अब एक साल बाद भी पुल पर बिछाने के लिए तख्ते न होने की वजह से यह पुल नहीं बन पाया है। लोगों को उम्मीद थी कि सरकार जल्द ही इसकी मरम्मत करके इसे फिर से चालू कर देगी, लेकिन एक साल बाद भी पुल नहीं बन पाया है। यह पुल स्थानीय लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के जरिए वे अपने रोजाना के कामों के लिए गुरदासपुर और दीनानगर आते-जाते हैं। पुल न होने की वजह से अब लोगों को नाव से नदी पार करनी पड़ती है, जो न सिर्फ खतरनाक है, बल्कि इसमें ज़्यादा समय और पैसा भी लगता है। स्कूल जाने वाले बच्चों, मरीजों और मजदूर वर्ग को सबसे ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

सरकार नए पुल बनाने के बड़े-बड़े दावे कर रही है, लेकिन मौजूदा पलटून पुल को फिर से खोलने के लिए कोई सही कदम नहीं उठाया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पुल को चालू करने के लिए सिर्फ लेबर की जरूरत है, लेकिन फ्रेम पूरा न होने के कारण यह काम काफी समय से लटका हुआ है। स्थानीय निवासी जगतार सिंह, सोनू महाजन, रजत कुमार, सेठ कुमार, बलजीत सिंह, निर्मल सिंह आदि ने सरकार से मांग की है कि लोगों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द पलटून पुल को फिर से खोला जाए, ताकि उनका आना-जाना आसान हो सके और आधा दर्जन गांवों के लोगों को रोज की परेशानी से कुछ राहत मिल सके।

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