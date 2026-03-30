Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Gurdaspur में दर्दनाक हादसा! जिप्सी-स्कूटी की भीषण टक्कर में उड़े परखच्चे

Gurdaspur में दर्दनाक हादसा! जिप्सी-स्कूटी की भीषण टक्कर में उड़े परखच्चे

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 30 Mar, 2026 05:41 PM

gypsy and scooty shattered in violent collision in gurdaspur

आज दोपहर बाद दो स्कूटी सवार युवक पठानकोट साइड से मुगराला चोंता बाईपास से दीनानगर शहर की ओर मुड़ रहे थे, तभी गुरदासपुर साइड से आ रही एक जिप्सी से उनकी अचानक टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी के परखच्चे उड़ गए और जिप्सी को भी काफी नुकसान...

दीनानगर (हरजिंदर गोराया):- आज दोपहर बाद दो स्कूटी सवार युवक पठानकोट साइड से मुगराला चोंता बाईपास से दीनानगर शहर की ओर मुड़ रहे थे, तभी गुरदासपुर साइड से आ रही एक जिप्सी से उनकी अचानक टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी के परखच्चे उड़ गए और जिप्सी को भी काफी नुकसान पहुंचा।

मौके पर मौजूद लोगों की मदद से तुरंत एक वाहन के जरिए दोनों घायलों को निजी अस्पताल कोटली में भर्ती कराया गया। ये दोनों घायल युवक दीनानगर के गांव दबुर्जी के निवासी बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक की पहचान अरुणदीप सिंह के रूप में हुई है।

मौजूद लोगों का कहना है कि इस स्थान पर रोजाना टिपर, ट्राले और अन्य वाहन गलत कट से मुड़ते हैं, जिसके कारण अक्सर हादसे होते रहते हैं। उन्होंने बताया कि प्रशासन को पहले भी इस बारे में सूचित किया जा चुका है। लोगों ने मांग की है कि ऐसे लापरवाह वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए या यहां पुलिस नाका लगाया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों को रोका जा सके।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!