Gold-Silver Rate:  सोना-चांदी के दामों में उछाल, जानें आज के ताजा भाव

सोना-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है।

पंजाब डेस्क: सोना-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है। शुक्रवार को जालंधर सराफा एसोसिएशन के अनुसार सोने और चांदी के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,54,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गई, जो गुरुवार को 1,53,500 रुपये थी। वहीं, 22 कैरेट सोने का भाव बढ़कर 1,43,960 रुपये हो गया, जो एक दिन पहले 1,42,760 रुपये था। अगर चांदी की बात करें तो इसके दाम में भी तेज उछाल देखने को मिला है। आज चांदी की कीमत 2,49,000 रुपये प्रति किलो हो गई, जो गुरुवार को 2,43,000 रुपये थी। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में बदलाव और मांग बढ़ने के चलते कीमतों में यह बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।



अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने-चांदी के भाव

Comex पर सोना 4,790.50 डॉलर प्रति औंस के भाव पर खुला। पिछला क्लोजिंग प्राइस 4,818 डॉलर प्रति औंस था। खबर लिखे जाने के समय यह 42.40 डॉलर की गिरावट के साथ 4,775.60 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था। सोने के भाव ने इस साल 5,586.20 डॉलर के भाव पर सर्वोच्च स्तर छू लिया।