Punjab पुलिस का ‘स्पेशल ऑफर’... New Year Eve पर पुलिस स्टेशन में Free Entry

न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लॉ एंड ऑर्डर के दायरे में रखने के लिए पंजाब पुलिस ने इस बार सख्ती और अलग अंदाज में साफ मैसेज दिया है।

पंजाब डेस्क : न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लॉ एंड ऑर्डर के दायरे में रखने के लिए पंजाब पुलिस ने इस बार सख्ती और अलग अंदाज में साफ मैसेज दिया है। पंजाब पुलिस की तरफ से जारी एक खास पोस्टर में साफ किया गया है कि सेलिब्रेट करें लेकिन कानून तोड़कर नहीं। पंजाब पुलिस ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से जारी इस पोस्टर में हंगामा करने वालों के लिए 'स्पेशल ऑफर' का ऐलान किया है। पोस्टर में साफ लिखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति न्यू ईयर के मौके पर शराब पीकर गाड़ी चलाते, सड़कों पर लड़ाई-झगड़ा करते और हंगामा करते या लॉ एंड ऑर्डर में रुकावट डालते हुए पाया गया तो उसके लिए शहर के पुलिस स्टेशन में फ्री एंट्री तैयार है।

112 पर कॉल करें, बुलाने पर पुलिस आएगी

पोस्टर में यह भी लिखा है कि अगर कोई आपके न्यू ईयर ईव को खराब करने की कोशिश करता है तो आप 112 पर कॉल करके पुलिस को सीधा बुलावा भेज सकते हैं। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचकर एक्शन लेगी। पुलिस स्टेशन में बिना टिकट एंट्री, 'स्पेशल ट्रीटमेंट' और पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब पुलिस ने पोस्टर के ज़रिए लोगों को चेतावनी दी है कि नया साल मनाने का सबको हक है, लेकिन इस खुशी की आड़ में किसी को भी कानून तोड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पुलिस ने साफ़ किया है कि नए साल के मद्देनज़र पूरे राज्य में कानून-व्यवस्था के खास इंतज़ाम किए गए हैं।

पुलिस के मुताबिक, 31 दिसंबर की रात को सड़कों पर एक्स्ट्रा नाके, मोबाइल पेट्रोलिंग टीम और सर्विलांस टीम तैनात की गई हैं। खासकर शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। बेथ एनालाइज़र से जांच में दोषी पाए जाने पर चालान, लाइसेंस कैंसलेशन और गिरफ़्तारी तक की कार्रवाई की जा सकती है। पंजाब पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे जिम्मेदारी से जश्न मनाएं, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और किसी भी तरह की गड़बड़ी दिखने पर तुरंत पुलिस को बताएं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे राज्य में शांति, कानून और सुरक्षा के माहौल में नए साल का स्वागत करना पंजाब पुलिस की प्राथमिकता है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here